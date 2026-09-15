JOHOR BAHRU: Jabatan Landskap Negeri Johor (JLNJ) mengemukakan permohonan pembangunan berjumlah RM2.79 juta ($870,126) bagi melaksanakan sembilan komponen utama di seluruh negeri itu pada 2027.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata antara tumpuan utama ialah pembangunan Taman Botani Johor di Seri Medan, Batu Pahat, yang dicadangkan menerima RM500,000.

Jumlah itu mewakili 17.92 peratus daripada keseluruhan permohonan pembangunan JLNJ bagi 2027.

Daripada peruntukan tersebut, RM300,000 diusul bagi pembinaan turapan konkrit saling mengunci, manakala pembinaan rumah hijau serta sistem pam dan tangki air masing-masing akan diperuntukkan RM100,000.

“Taman Botani Johor yang berkeluasan 245 ekar (99.15 hektar – sebesar Gardens by the Bay) mempunyai fungsi riadah, pemuliharaan, penyelidikan dan pendidikan.

“Pembangunannya mesti benar-benar meningkatkan pengalaman pengunjung serta mengukuhkan fungsi taman ini untuk jangka panjang,” katanya dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan Sesi Pembentangan Belanjawan JLNJ Tahun 2027 pada 15 September.

Datuk Mohd Jafni berkata landskap tidak seharusnya dilihat sebagai unsur untuk mencantikkan atau menghijaukan sesuatu kawasan semata-mata.

Sebaliknya, ia berkait secara langsung dengan keselesaan rakyat, ruang riadah keluarga, persekitaran sekolah, masjid dan surau serta mutu ruang awam yang digunakan setiap hari.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor.

Jabatan Landskap Johor mohon RM2.79 juta untuk pembangunan pada 2027

Sep 15, 2026 | 4:57 PM
Tan Hui Ting mengaku bersalah pada 15 September atas satu tuduhan menjalankan tugas penyiasatan privet sulit tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pegawai pelesenan.

Bekas rakan kongsi agensi penyiasatan privet didenda $24,000 kerana awasi pegawai polis

Sep 15, 2026 | 4:45 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah, menyambut ulang tahun yang ke-90 pada 2026 sejak ia ditubuhkan pada 1936. Ia dipimpin Cik Maisarah Kasim, mudirah madrasah itu.

Madrasah Al-Ma’arif pacu pemodenan demi lahirkan pelajar holistik dekad depan

Sep 11, 2026 | 9:30 PM
Izzue Islam TikTok live, siaran langsung TikTok, penghibur Malaysia

Izzue Islam tawan hati peminat dengan sesi ‘live’ harian di TikTok

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
pelajar autistik, Anugerah Pelajar Teladan Lee Kuan Yew, pendidikan khas

Pelajar dengan autisme atasi cabaran, raih Anugerah Pelajar Teladan Lee Kuan Yew

Sep 10, 2026 | 3:13 PM
Sebagai Pengurus Kanan Rantaian Bekalan dan Analisis Data serta pembimbing United Women Singapore (UWS), Cik Siti Mariam Ahmad, berkongsi bahawa sokongan tidak semestinya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi boleh ditunjukkan melalui tindakan yang membantu seseorang membina keyakinan.

Peranan kaum Adam dalam semai keyakinan anak perempuan ceburi Stem

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Ahli keluarga tidak dapat menahan sebak ketika menuntut jenazah pasangan suami isteri yang terkorban dalam kebakaran pub Rong Beer Na Lat Phrao di Institut Perubatan Forensik, Hospital Polis di Bangkok pada 14 Julai 2026. Jumlah korban tragedi itu kini meningkat kepada 35 orang, manakala 21 lagi mangsa masih dirawat di hospital ketika pihak berkuasa meneruskan siasatan terhadap dakwaan kecuaian dan pelanggaran aspek keselamatan di premis berkenaan.

Korban kebakaran pub Bangkok meningkat kepada 35 orang

Jul 22, 2026 | 3:22 PM
Breakfast with the Legends, Owens, Fandi, Piala Dunia

Owen temui peminat bersama Fandi di Sentosa, kenang detik manis Piala Dunia

Jul 18, 2026 | 4:57 PM
rahila rashun, kahwin kali kedua

Rahila Rashun temui cinta baharu selepas episod hitam perkahwinan

May 3, 2026 | 5:30 AM

Sebanyak RM400,000 pula disaran bagi membangunkan dua Taman Komuniti di bawah Majlis Daerah Labis dan Majlis Daerah Tangkak.

Setiap taman dicadangkan menerima RM200,000 bagi menyediakan kemudahan seperti laluan pejalan kaki, pondok wakaf, taman permainan kanak-kanak dan pokok teduhan.

“Saya mahu taman masyarakat ini menjadi ruang yang benar-benar hidup, iaitu tempat keluarga beriadah, kanak-kanak bermain, warga emas bersantai dan penduduk setempat menjalankan kegiatan bersama.

“Projek seperti ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi kesannya sangat dekat dengan kehidupan harian rakyat,” katanya.

Tiga lagi komponen utama masing-masing melibatkan permohonan RM500,000 bagi melaksanakan 20 projek pengindahan di pejabat kerajaan dan agensi negeri, 20 projek di masjid serta surau dan 20 projek di sekolah.

Setiap projek dicadangkan menerima RM25,000.

Datuk Mohd Jafni berkata kawasan landskap di sekolah boleh dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran di luar bilik darjah.

Di masjid dan surau pula, kawasan berkenaan boleh dijadikan ruang lebih selesa bagi pembelajaran, kegiatan kariah dan kegunaan masyarakat.

“Landskap mesti mempunyai fungsi dan nilai kepada manusia, bukan sekadar siap untuk dilihat,” katanya.

JLNJ turut menyarankan RM40,000 bagi menyediakan dua pelan gagasan untuk Majlis Perbandaran Pontian dan Majlis Daerah Mersing.

Pelan berkenaan bertujuan memastikan pembangunan landskap dan kawasan lapang dapat dirancang secara lebih teratur serta seimbang dengan pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam sekitar.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Johor teliti garis panduan pangsapuri perkhidmatanSep 4, 2026 | 5:36 PM
384 unit rumah mampu milik di Kluang diundi, Johor sasar 30,000 rumah siap hujung 2026Aug 6, 2026 | 3:02 PM
Pasukan khas bakal bangun semula taman riadah di Kluang yang terbengkalaiAug 5, 2026 | 2:39 PM
Kerajaan Negeri JohorADUN JOHORkemudahan awamtempat awamtaman riadahjohor