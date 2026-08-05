Kerajaan Johor akan menubuhkan sebuah pasukan khas bagi merangka usaha membaik pulih dan membangunkan semula Xtreme Park Kluang yang telah lama terbengkalai supaya dapat digunakan semula oleh masyarakat, khususnya golongan belia.

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Syed Hussien Syed Abdullah, berkata cadangan terperinci mengenai pembangunan semula kawasan itu dijangka dibentangkan kepada kerajaan negeri minggu depan.

Beliau berkata penubuhan pasukan khas berkenaan dipersetujui selepas lawatan bersama Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, Timbalannya, Encik Zaidi Japar, serta pegawai agensi daerah Kluang pada 4 Ogos.

“Hasil perbincangan, sebuah pasukan khas akan ditubuhkan untuk membaik pulih tempat tersebut bagi kegunaan warga Kluang, terutama golongan belia.

“Pembentangan akan dibuat kepada kerajaan negeri minggu hadapan dan dipengerusikan sendiri oleh Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor,” katanya kepada Berita Harian (BH).

Laluan pejalan kaki di Xtreme Park Kluang yang telah roboh.
Laluan pejalan kaki di Xtreme Park Kluang yang telah roboh. - Foto FACEBOOK SYED HUSSIEN SYED ABDULLAH

Syed Hussien berkata lawatan pada 3 Ogos itu turut memberi ruang kepada pihak berkaitan membentangkan cadangan menaik taraf Xtreme Park dengan kemudahan yang lebih moden, selamat dan mesra pengguna.

Katanya, kawasan itu berpotensi menjadi pusat rekreasi dan sukan lasak yang berkualiti untuk golongan muda, keluarga serta masyarakat setempat.

“Saya berharap segala usaha dan perancangan yang dibincangkan dapat direalisasikan demi menyediakan ruang rekreasi serta sukan lasak yang lebih berkualiti, selain menyumbang kepada pembangunan Kluang,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bola sepak, Liga Perdana, Arsenal, rundingan, Newcastle United, dalam usaha menandatangani pemain tengah dari Brazil, Bruno Guimaraes

Arsenal pergiat usaha bawa masuk Guimaraes dari Newcastle 

Aug 5, 2026 | 2:16 PM
Selepas 17 tahun memperkenalkan cita rasa Sweden kepada masyarakat setempat, restoran halal Sweden pertama di Singapura, Fika Swedish Cafe & Bistro, akan menamatkan operasinya di Arab Street pada 14 Ogos ini.

Fika Swedish Cafe & Bistro tutup tirai, beri tumpuan kepada Konditori

Aug 5, 2026 | 11:33 AM
Seorang kanak-kanak melihat telefon pintar bersama ahli keluarganya. Pemerintah Indonesia memaklumkan kira-kira lima juta akaun milik kanak-kanak di platform digital telah disekat atau dihadkan aksesnya sejak pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, sebagai usaha memperkukuh perlindungan kanak-kanak daripada buli siber, kandungan tidak sesuai dan risiko lain di ruang digital.

Indonesia perhebat perlindungan siber, lima juta akaun kanak-kanak dihad akses

Aug 5, 2026 | 1:44 PM
Pemandu yang memegang peranti komunikasi mudah alih di tangannya semasa kenderaan sedang bergerak akan melakukan satu kesalahan di bawah Rang Undang-Undang (Pindaan Pelbagai) Akta Lalu Lintas Jalan Raya yang diluluskan pada 4 Ogos.

Boleh guna aplikasi navigasi semasa memandu, asalkan telefon tidak digenggam

Aug 4, 2026 | 9:33 PM
SPH Media telah melancarkan Program Pengurusan Bersekutu

SPH Media lancar program pengurusan, bentuk pemimpin bilik berita masa depan

Jul 30, 2026 | 5:58 PM
Keluarga berkelah di Kallang Riverside Park sementara menunggu langit menjadi gelap dan pertunjukan bunga api bermula.

Panduan NDP untuk ibu bapa: Rasa gegaran di luar Stadium Negara

Jul 29, 2026 | 10:29 AM
Hari Bumi 2025 menyeru seluruh penduduk dunia untuk bersatu menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan penjanaan tenaga elektrik bersih dalam usaha memelihara alam sekitar dan bergerak ke arah masa depan yang lebih mampan.

Beza kata ‘mampan’, ‘lestari’ dalam pemeliharaan alam sekitar

Apr 20, 2025 | 5:30 AM
Hans Hamid dan isterinya, Cik Irna Syazwanie Bahari, mempunyai tujuh anak (dari kiri) Nufail, lapan tahun; Darwin, satu tahun; Mika, 14 tahun; Iyla, enam tahun; Iman, 11 tahun, Erhan, empat tahun; dan Dini, 13 tahun.

Hans Hamid suka kekecohan, kemesraan keluarga ramai anak

Feb 13, 2025 | 5:30 AM
Terapi pasir adalah rawatan tradisional dalam kalangan orang Uighur.

Terapi pasir jadikan padang pasir Xinjiang tarikan pelancong

Aug 21, 2024 | 2:19 PM

Sementara itu, Datuk Mohd Jafni berkata Xtreme Park Kluang yang dibangunkan sejak 2018 mempunyai potensi besar untuk dijadikan tarikan baharu di daerah berkenaan.

Bagaimanapun, katanya, beberapa isu perlu diselesaikan terlebih dahulu, termasuk status tanah yang membabitkan sebahagian tanah Majlis Agama Islam Negeri Johor, tanah kerajaan dan tanah persendirian.

Keadaan fizikal tapak yang tinggi dan curam juga memerlukan penelitian teknikal sebelum sebarang pembangunan lanjut dapat dilaksanakan.

Menurut Datuk Mohd Jafni, antara komponen yang dicadangkan ialah penambahbaikan trek basikal lasak BMX, zon papan selaju, laluan pejalan kaki dan orang kurang upaya, kawasan meletak kenderaan serta ruang rehat.

Cadangan itu turut merangkumi pemasangan lampu, pagar keselamatan, tandas awam, gerai niaga dan pintu gerbang utama.

“Semua ini bukan sekadar untuk mencantikkan kawasan, tetapi bagi memastikan kemudahan yang dibina benar-benar selamat, berfungsi dan memberi keselesaan kepada pengguna,” katanya.

Beliau berkata beberapa kerosakan pada trek serta kelemahan sistem saliran yang menyebabkan limpahan air, hakisan tanah dan kerosakan longkang turut dikenal pasti.

Katanya, masalah itu perlu diberikan keutamaan supaya kerja naik taraf tidak hanya bersifat luaran, sebaliknya menyelesaikan punca sebenar kerosakan.

Datuk Mohd Jafni berkata pelan pembangunan kawasan itu perlu disusun mengikut tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang serta melibatkan kerjasama antara Pejabat Daerah Kluang, Majlis Perbandaran Kluang, Pejabat Tanah dan agensi teknikal.

Laporan berkaitan
Johor perkukuh penyelarasan JS-SEZ, sasar lebih banyak pelaburan bermutu tinggiJul 28, 2026 | 2:18 PM
Johor perkemas pentadbiran, gerak lebih pantas menuju Maju Johor 2030Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Johor jadi contoh pendekatan tarik sokongan anak mudaJul 16, 2026 | 4:21 PM
Kerajaan Negeri Johorkemudahan awamtaman riadahjohorADUN JOHOR