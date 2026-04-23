Johor arah dua pemaju henti kerja dek punca banjir
Apr 23, 2026 | 1:41 PM
Banjir kilat berlaku di Jalan Johor Bahru-Kota Tinggi pada 21 April, yang berpunca daripada kegagalan pemaju mematuhi keperluan teknikal serta kawalan saliran yang ditetapkan. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor mengambil tindakan tegas terhadap dua pemaju yang dikenal pasti menjadi punca kejadian banjir di beberapa kawasan di Johor Bahru dan Kulai.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, mengumumkan Notis Henti Kerja Serta-Merta selama 14 hari dikenakan kepada pemaju terbabit di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.
