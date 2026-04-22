Komitmen rumah mampu milik kunci sasaran 100,000 unit di Johor
Apr 22, 2026 | 1:20 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata komitmen telah diperoleh melalui Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan dan Reka Bentuk. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor telah mendapatkan komitmen daripada 192 pemaju untuk membina 49,603 unit Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ).
Ini adalah sebahagian daripada matlamat negeri itu untuk mencapai 100,000 unit rumah menjelang 2030.
