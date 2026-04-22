Johor beri bantuan khas RM300 kepada 3,800 anggota jemaah haji
Johor beri bantuan khas RM300 kepada 3,800 anggota jemaah haji
Apr 22, 2026 | 1:43 PM
Johor beri bantuan khas RM300 kepada 3,800 anggota jemaah haji
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
JOHOR BAHRU: Setiap jemaah haji dari Johor tahun 2026 akan menerima bantuan khas RM300 ($96) sebagai sebahagian daripada inisiatif sokongan kerajaan negeri.
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata lebih 3,800 anggota jemaah haji dari Johor akan menerima bantuan sekali bayar itu di bawah program Bantuan Kasih Johor sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri.
