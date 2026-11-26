ISKANDAR PUTERI (Johor): Johor mencatatkan 737 pensijilan halal baru setakat 11 November 2026, melebihi 561 yang direkodkan sepanjang 2025.

Jumlah itu bersamaan dengan 88 peratus daripada sasaran negeri sebanyak 839 pensijilan baru tahun 2026.

Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Encik Mohd Fared Mohd Khalid, berkata kerajaan negeri akan membantu lebih ramai peniaga kecil, termasuk pengusaha medan selera, menyediakan dokumen untuk memohon Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM).

“Kami akui, bagi peniaga kecil, pensijilan halal memerlukan masa, keyakinan dan komitmen.

“Sebab itu, fasa seterusnya ialah bimbingan pensijilan secara berperingkat,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor Yang Ke-16 di Dewan Negeri Johor, di sini, pada 26 November.

Menurut Encik Mohd Fared, Majlis Agama Islam Negeri Johor menyediakan RM500,000 ($157,056) untuk membantu 500 peniaga mikro dan kecil menyiapkan dokumen permohonan.

Setakat ini, 44 peniaga di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan telah mula menerima bantuan itu.

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Pada 2027, Perbadanan Islam Johor pula akan menyediakan RM200,000 untuk membimbing 40 pengusaha medan selera sehingga mereka memperoleh sijil halal.

Di Larkin Sentral, peniaga turut mendapat bimbingan daripada JT Lab, makmal analisis halal negeri, melalui usaha yang turut melibatkan usahawan asnaf.

“Johor menduduki tempat kedua di Malaysia selepas Selangor dengan 1,743 pemegang SPHM dan 4,321 sijil halal aktif. 93 peratus permohonan diluluskan dalam tempoh 30 hari bekerja,” katanya.

Daripada 441 syarikat baru yang memohon melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor tahun 2026, 342 atau 77.6 peratus merupakan perusahaan Bumiputera.

Sebagai perbandingan, golongan itu membentuk 38 peratus daripada pemegang sijil sedia ada.

Pensijilan turut diperluas ke kantin sekolah.

Tahun 2026, 129 daripada 133 kantin Sekolah Agama Kerajaan Johor telah memperoleh sijil halal, manakala empat lagi sedang menjalani pemeriksaan.

Dokumen bagi 50 dapur di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) pula sedang disemak.

Dalam bidang latihan pula, enam penyedia latihan di Johor telah melatih 3,384 peserta tahun 2026.

Sehingga November, seramai 55 daripada 70 peserta asnaf yang mengikuti latihan kemahiran dalam bidang halal telah mendapat pekerjaan.

Bagi pengusaha yang mahu meluaskan pasaran, Encik Mohd Fared menamakan Hijrah Water, yang telah mengeksport keluarannya ke Singapura, dan Elham-Q, yang menembusi pasaran Jepun, Sudan dan Bangladesh.