JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor menekankan keperluan mempererat kerjasama dengan kerajaan persekutuan, agensi berkaitan dan negara anggota Asean bagi menangani jerebu rentas sempadan, selepas negeri itu berdepan episod pencemaran udara sejak 25 Ogos.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata kerjasama itu penting untuk memperkukuh pemantauan titik panas, pencegahan dan pengawalan kebakaran serta penyelarasan tindakan menangani pencemaran udara rentas sempadan.

Menurutnya, beberapa kawasan di Johor pernah merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) pada tahap tidak sihat dan sangat tidak sihat sepanjang episod jerebu berkenaan.

“Keadaan ini amat membimbangkan kerana bukan sahaja menjejaskan mutu udara, malah turut memberi kesan langsung terhadap kesihatan dan kehidupan seharian rakyat,” katanya dalam satu kenyataan pada 21 Oktober.

Beliau berkata demikian selepas menghadiri Mesyuarat Majlis Pengurusan Bencana Negara (MPBN) Bilangan 1 Tahun 2026, yang memberi tumpuan kepada kesiapsiagaan menghadapi pelbagai ancaman bencana.

Selain jerebu, mesyuarat itu membincangkan fenomena El Nino serta persediaan menghadapi Monsun Timur Laut (MTL) 2026/2027, yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Perbincangan merangkumi ramalan cuaca, persediaan menghadapi banjir, pemantauan kawasan berisiko tanah runtuh serta penyelarasan operasi tindak balas bencana di semua peringkat.

Datuk Onn Hafiz berkata kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan kerajaan persekutuan dan agensi berkaitan, khususnya dalam aspek sistem amaran awal, kesiapsiagaan petugas, penyelarasan bantuan serta langkah mengurangkan risiko bencana.

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“Persediaan awal dan tindakan yang pantas amat penting bagi mengurangkan risiko serta memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara,” katanya.

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Dr Muhammad Naqib Md Ghazali, berkata perkembangan jerebu serta kesannya terhadap kelangsungan persekolahan turut diteliti dalam Mesyuarat Penyelarasan Status Jerebu dan Kualiti Udara Negeri Johor.

Beliau menghadiri mesyuarat secara dalam talian itu bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Johor.

Menurutnya, penilaian mengambil kira laporan pemantauan mutu udara, ramalan cuaca dan perkembangan kesihatan awam, selain implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat.

Segala pandangan dan penilaian yang dibentangkan menjadi asas pertimbangan bagi menentukan tindakan susulan, khususnya untuk melindungi murid serta warga pendidik.

“Dalam mendepani situasi ini, keseimbangan antara keselamatan, kesihatan dan kesinambungan pendidikan amat penting agar setiap keputusan yang dibuat mengambil kira kepentingan semua pihak,” katanya.

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