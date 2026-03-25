Johor kekal pengeluar utama durian, pekebun kecil diperkasa
Peruntukan RM1 juta untuk penjenamaan durian dan nanas pada 2026
Mar 25, 2026 | 2:18 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Zahari Sarip, berkata Johor mencatat pengeluaran sebanyak 169,287.57 metrik tan durian setahun. - Foto fail
JOHOR BAHRU: Johor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama durian negara dengan keluasan ladang lebih 15,000 hektar serta hasil tahunan melebihi 169,000 metrik tan.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Zahari Sarip, berkata negeri itu merekodkan kawasan tanaman durian seluas 15,224.49 hektar dengan 14,263.16 hektar daripadanya sudah berhasil.
Laporan berkaitan
Johor perkukuh industri durian sebagai antara bidang utama ekonomiJul 29, 2025 | 3:43 PM
Yong Peng hasilkan 500 tan durian setahun, 30% dieksport ke S’puraDec 22, 2025 | 1:49 PM