Johor pantau projek rakyat, pastikan manfaat sampai ke lapangan
Johor pantau projek rakyat, pastikan manfaat sampai ke lapangan
Apr 28, 2026 | 2:54 PM
Johor pantau projek rakyat, pastikan manfaat sampai ke lapangan
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (tengah), ketika melakukan tinjauan ke jambatan berkembar di Kampung Sri Muar, Kulai. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor mempercepatkan pelaksanaan projek infrastruktur rakyat apabila pembinaan jambatan berkembar di Kampung Sri Muar, Kulai, dilaksanakan dengan peruntukan RM500,000 ($160,907) bagi meningkatkan keselamatan dan kemudahan harian penduduk.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata projek itu diluluskan menerusi Mesyuarat Tindakan DUN (MTD) Bukit Permai dan kini dipantau secara rapi bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.
Laporan berkaitan
Lebih 3,500 terima manfaat bantuan rumah di Johor peruntukan penuh RM14.9jApr 27, 2026 | 1:58 PM
Johor perkukuh perancangan pembangunan menyeluruh, sasar kesejahteraan rakyatApr 24, 2026 | 7:55 PM
Johor arah dua pemaju henti kerja dek punca banjirApr 23, 2026 | 1:41 PM