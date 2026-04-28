JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor mempercepatkan pelaksanaan projek infrastruktur rakyat apabila pembinaan jambatan berkembar di Kampung Sri Muar, Kulai, dilaksanakan dengan peruntukan RM500,000 ($160,907) bagi meningkatkan keselamatan dan kemudahan harian penduduk.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata projek itu diluluskan menerusi Mesyuarat Tindakan DUN (MTD) Bukit Permai dan kini dipantau secara rapi bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.

