Lebih 3,500 terima manfaat bantuan rumah di Johor peruntukan penuh RM14.9j
Lebih 3,500 terima manfaat bantuan rumah di Johor peruntukan penuh RM14.9j
Apr 27, 2026 | 1:58 PM
Lebih 3,500 terima manfaat bantuan rumah di Johor peruntukan penuh RM14.9j
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (dua kiri), menyampaikan sumbangan Perumahan Kasih Johor kepada seorang penerima manfaat. Hadir sama, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), dan Ketua Eksekutif Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor, Datin Paduka Dr Hajah Suhailizan Suliman. - Foto FACEBOOK PKPJ
JOHOR BAHRU: Seramai 3,526 penerima telah mendapat manfaat di bawah Perumahan Kasih Johor (PKJ) Fasa 1 dan Fasa 2 dengan peruntukan keseluruhan RM14.9 juta ($4.8 juta).
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata daripada jumlah itu, seramai 2,506 penerima meraih manfaat dalam Fasa 2 membabitkan penyaluran hampir RM10.53 juta.
