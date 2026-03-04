Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Khairin-Nisa Ismail. - Foto PEJABAT MENTERI BESAR JOHOR

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Khairin-Nisa Ismail. - Foto PEJABAT MENTERI BESAR JOHOR

Kerajaan Johor memperkenalkan beberapa inisiatif bagi meningkatkan mutu pusat jagaan wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya (OKU) dan warga emas di negeri ini selepas mempelajari pendekatan pengurusan kebajikan di Singapura.

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Khairin-Nisa Ismail, berkata antara inisiatif yang diperkenalkan ialah Program Latihan Child Support Team Negeri Johor serta sistem penganugerahan penarafan lima bintang bagi pusat jagaan di negeri itu.

Langkah ini menyusul lawatan kerja beliau ke republik tersebut pada 2022 dan 2023, termasuk ke Child Protection Specialist Centre dan Enabling Village.

“Lawatan berkenaan memberi peluang kepada kerajaan negeri melihat secara langsung dan mempelajari bagaimana Singapura mengurus pusat perlindungan wanita, kanak-kanak, warga emas dan OKU secara tersusun serta profesional.

“Sistem penarafan yang kita perkenalkan ini merangkumi pusat jagaan kanak-kanak, warga emas, golongan OKU serta pusat perlindungan wanita dan kanak-kanak,” katanya ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Beliau berkata penarafan satu hingga lima bintang diperkenalkan untuk memantau berterusan tahap perkhidmatan dan keselamatan di pusat jagaan.

“Kita mahu memastikan pusat jagaan mematuhi piawaian ditetapkan. Jika terdapat kes pengabaian atau penderaan, tindakan termasuk penutupan boleh diambil,” katanya.

Kerajaan negeri turut memperuntukkan kira-kira RM300,000 ($96,878) pada tahun 2026 bagi melaksanakan latihan serta program pemantapan kepada pengendali pusat jagaan dan pasukan sokongan kanak-kanak.

Program berkenaan termasuk latihan terapi seperti terapi pertuturan dan beberapa kaedah pemulihan lain yang dijalankan melalui kerjasama komuniti serta pusat pemulihan dalam komuniti (PDK).

Selain itu, inisiatif kebajikan melalui Bantuan Kasih Johor (BKJ) diteruskan, memfokuskan ibu tunggal, OKU, anak yatim serta keluarga yang memerlukan.

Dalam perkembangan lain, Cik Khairin-Nisa berkata mangsa kebakaran di kawasan Orang Asli Teluk Jawa, Masai telah dipindahkan ke Program Perumahan Rakyat (PPR) Taman Cendana.

Kira-kira 39 keluarga melibatkan sekitar 130 mangsa sebelum ini ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Muafakat Taman Megah Ria sebelum dipindahkan ke kediaman tetap.

Katanya, mangsa turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta beberapa agensi berkaitan bagi membantu mereka meneruskan kehidupan selepas kejadian itu.