JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor perlu memperhalusi strategi ekonomi rentas sempadan serta memperkukuh kejelasan dasar bagi menangani cabaran aliran keluar tenaga kerja mahir menjelang permulaan operasi RTS Link pada awal 2027.

Pengerusi Eksekutif Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Budaya Johor di Singapura (Jetco), Datuk Hasni Mohammad, berkata kemudahan itu yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura bakal meningkatkan mobiliti pekerja rentas sempadan, sekali gus mempercepatkan aliran keluar tenaga mahir dari negeri itu ke Singapura.