Johor sasar jadi hab teknologi tinggi serantau
Komited bangun ekosistem JS-SEZ untuk pacu sektor semikonduktor, AI dan EV dan fokus lahirkan pakar tempatan
Apr 8, 2026 | 12:49 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han. - Foto Fail
JOHOR BAHRU: Johor kini tidak lagi dilihat sekadar destinasi pelaburan biasa, sebaliknya sedang pesat berkembang sebagai pusat kecemerlangan teknologi tinggi di rantau ini.
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han, berkata perkembangan itu dapat dilihat menerusi pertemuan strategik bersama delegasi industri semikonduktor di Shanghai, China, yang menunjukkan ekosistem industri negeri berada pada tahap berdaya saing.
Laporan berkaitan
Johor tarik pelabur sejagat di ShanghaiApr 7, 2026 | 1:22 PM
Johor catat sejarah pelaburan diluluskan tertinggi negara RM110bMar 26, 2026 | 4:04 PM