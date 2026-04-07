Johor tarik pelabur sejagat di Shanghai
JS-SEZ jadi pemangkin ekonomi serantau; kerjasama erat bersama bank antarabangsa bukti keyakinan pelabur potensi Johor
Apr 7, 2026 | 1:22 PM
Dalam satu pertemuan di Shanghai, China, (dari kiri) Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han; Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi; dan Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Hong Kong, Cik Adaline Zheng, membincangkan tentang usaha Johor menarik pelabur dari Shanghai. - Foto FACEBOOK ONN HAFIZ GHAZI
JOHOR BAHRU: Rentak ekonomi Johor terus mendapat perhatian di peringkat antarabangsa apabila negeri ini berjaya menarik minat pelabur sejagat menerusi beberapa sesi libat urus strategik di Shanghai, China, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini.
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han, berkata kerangka Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) kini menjadi faktor utama yang menarik minat pelabur agar meninjau peluang di negeri itu.
