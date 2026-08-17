Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menyerahkan cenderamata kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, dalam satu pertemuan di Putrajaya. - Foto FACEBOOK JOHARI ABDUL GHANI

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menyerahkan cenderamata kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, dalam satu pertemuan di Putrajaya. - Foto FACEBOOK JOHARI ABDUL GHANI

Johor sasar lebih 200,000 pekerjaan baru jelang 2030 Onn Hafiz mahu pelaburan bermutu, pekerjaan gaji tinggi, bangunkan bakat serta beri peluang kepada SME

JOHOR BAHRU: Johor menyasarkan lebih 200,000 peluang pekerjaan baru untuk rakyat negeri itu dan Malaysia menjelang 2030 menerusi usaha menarik lebih banyak pelaburan bermutu serta projek bernilai tinggi.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata pertumbuhan ekonomi dan kemasukan pelaburan ke negeri itu perlu diterjemahkan kepada pekerjaan bermutu dan berpendapatan tinggi, pembangunan bakat tempatan serta peluang lebih luas kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (SME).

Beliau berkata ukuran kejayaan Johor tidak seharusnya hanya berdasarkan jumlah atau nilai pelaburan yang berjaya dibawa masuk.

“Ukuran kejayaan kita bukan hanya pada jumlah pelaburan yang dibawa masuk, tetapi sejauh mana pelaburan tersebut mampu mewujudkan pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi, membangunkan bakat tempatan serta memberikan manfaat secara langsung kepada Bangsa Johor,” katanya dalam kenyataan pada 17 Ogos.

Datuk Onn Hafiz berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, bagi membincangkan hala tuju pelaburan dan pembangunan industri Johor.

Menurut beliau, Johor mencatat pertumbuhan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) sebanyak 8 peratus pada 2025, yang menurutnya merupakan yang tertinggi dalam negara.

Pencapaian itu, katanya, memberikan keyakinan kepada Johor untuk terus memperkukuh kedudukannya sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Datuk Onn Hafiz berkata setiap pelaburan yang masuk ke Johor perlu menghasilkan kesan limpahan kepada ekonomi tempatan, termasuk membuka peluang kepada SME serta membantu pembangunan pembekal dan syarikat tempatan.

Beliau berkata sasaran lebih 200,000 pekerjaan baru menjelang 2030 akan digerakkan menerusi kerjasama kerajaan negeri, Invest Johor dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (Mida), dengan sokongan Kerajaan Persekutuan.

“Johor akan terus menjadi antara enjin utama pertumbuhan ekonomi negara, menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh industri dan memastikan setiap manfaat pembangunan kembali kepada rakyat,” katanya.

Sementara itu, Datuk Johari berkata Johor mencatat GDP bernilai RM158 bilion ($49 bilion) dengan pertumbuhan 8 peratus, selain merekodkan pelaburan sekitar RM100 bilion membabitkan kira-kira 100 projek pada tahun lalu.

Beliau berkata pertemuan bersama Datuk Onn Hafiz turut memberi perhatian kepada perkembangan pesat industri pusat data di negeri itu.

Menurutnya, pelaburan pusat data baru perlu memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi dan penyelesaian yang meningkatkan kemampanan penggunaan tenaga dan air.

“Kami turut membincangkan perkembangan industri pusat data, termasuk usaha memastikan pelaburan baru memberi penekanan kepada teknologi dan penyelesaian yang meningkatkan kemampanan penggunaan tenaga dan air,” katanya.

Perkara itu penting ketika Johor terus menarik pelaburan dalam sektor berteknologi tinggi yang memerlukan bekalan tenaga dan air dalam jumlah besar.

Selain pembangunan industri, Datuk Johari berkata peningkatan permintaan terhadap kemudahan pendidikan swasta di Johor turut dibincangkan.

Keperluan itu termasuk bagi memenuhi permintaan daripada pelajar Singapura yang berulang-alik atau menetap bersama keluarga mereka di Johor.