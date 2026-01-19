SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Johor-S’pura perkukuh kerjasama sebagai rakan strategik serantau

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Malaysia

Johor-S’pura perkukuh kerjasama sebagai rakan strategik serantau

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi: S’pura merupakan rakan strategik serantau, khususnya dalam suasana landskap geopolitik, ekonomi kian mencabar
Jan 19, 2026 | 8:53 PM

Johor-S’pura perkukuh kerjasama sebagai rakan strategik serantau

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri Singapura, Encik K. Shanmugam (kiri), di Kediaman Rasmi Menteri Besar Johor, Bukit Saujana, di Johor Bahru.
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri Singapura, Encik K. Shanmugam (kiri), di Kediaman Rasmi Menteri Besar Johor, Bukit Saujana, di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK ONN HAFIZ GHAZI

Kerajaan Johor akan terus memperkukuh hubungan strategik dan kerjasama dua hala dengan Singapura berlandaskan kepentingan bersama serta kemakmuran serantau, kata Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri Singapura, Encik K. Shanmugam, di Kediaman Rasmi Menteri Besar Johor, Bukit Saujana, di Johor Bahru pada 18 Januari.

Menurut Datuk Onn Hafiz, pertemuan itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak untuk memperkukuh hubungan Johor-Singapura sebagai rakan strategik serantau, khususnya dalam suasana landskap geopolitik dan ekonomi yang semakin mencabar.

Beliau berkata perbincangan yang berlangsung menumpukan kepada beberapa perkara berkepentingan bersama, termasuk isu kestabilan serantau, aspek keselamatan serta tadbir urus yang berkesan, yang disifatkan sebagai asas penting kepada pertumbuhan ekonomi mampan dan keyakinan pelabur.

“Hubungan yang stabil, selamat dan ditadbir dengan baik bukan sahaja memperkukuh keyakinan pelabur, malah menjadi prasyarat utama kepada pembangunan ekonomi jangka panjang yang memberi manfaat kepada rakyat di kedua-dua belah sempadan,” katanya dalam satu kenyataan pada 19 Januari.

Datuk Onn Hafiz turut menyatakan harapan agar persefahaman yang terjalin melalui pertemuan berkenaan dapat terus diperkukuh dan diterjemahkan dalam bentuk kerjasama yang lebih konkrit, sejajar dengan aspirasi Johor untuk muncul sebagai negeri yang maju, stabil dan berdaya saing menjelang 2030.

Beliau menegaskan, Kerajaan Johor akan terus mengamalkan pendekatan diplomasi berhemah dan pragmatik dalam memperkukuh hubungan dengan Singapura, demi memastikan kepentingan rakyat serta kestabilan dan kemakmuran rantau ini terus terpelihara.

Laporan berkaitan
Bekalan air, elektrik terus jadi keutamaan Johor meski ada pelaburan di JS-SEZJan 16, 2026 | 12:32 PM
Johor catat kutipan hasil tertinggi RM2.676bDec 31, 2025 | 1:05 PM
Kerajaan Negeri JohorDATUK ONN HAFIZZon Ekonomi Khas Johor-Singapurasingapura-malaysia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg