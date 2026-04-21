Johor tangguh pelancaran pelan induk JS-SEZ
Apr 21, 2026 | 2:36 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kiri), ketika sesi dialog, ‘Forum Strategik UOB-Invest Johor JS-SEZ 2026’ di Johor Bahru. - Foto fail
JOHOR BAHRU: Johor menangguhkan pelancaran pelan induk dan rangka pelaburan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) yang dinanti-nantikan bagi memberi ruang kepada penyelarasan lebih menyeluruh melibatkan agensi Persekutuan demi memastikan daya tahan jangka panjang inisiatif tersebut.
Pelan induk dan rangka pelaburan JS-SEZ itu, sebelum ini, dijadual dilancarkan pada 30 Mac, namun ditangguhkan.
