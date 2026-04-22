Topic followed successfullyGo to BHku
Johor terus kukuh sebagai hab pertumbuhan baru menerusi JS-SEZ
Pelaburan asing ke Zon Ekonomi Khas kini buahkan hasil nyata menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pembangunan sektor strategik
Apr 22, 2026 | 4:54 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han (tengah), ketika Forum Strategik JS-SEZ 2026, yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (UOB) di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK LEE TING HAN
JOHOR BAHRU: Johor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai hab pertumbuhan baharu serantau apabila aliran pelaburan langsung asing ke Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) sejak 2024 kini mula diterjemahkan kepada pembangunan sebenar dan peluang pekerjaan untuk rakyat.
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han, berkata pelaburan yang masuk ke JS-SEZ bukan lagi sekadar angka, sebaliknya membuktikan Johor kini berada di landasan kukuh dengan pelaksanaan yang jelas dan membawa kesan besar.
Laporan berkaitan
Johor tangguh pelancaran pelan induk JS-SEZApr 21, 2026 | 2:36 PM
UOB mudahkan pelaburan RM18b ke JS-SEZ sejak 2024Apr 20, 2026 | 5:44 PM