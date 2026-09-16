Jumlah kawasan di Johor yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) tidak sihat berkurang daripada tujuh kepada empat, berdasarkan semakan terkini pada 16 September.

Paparan Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS) sekitar 10 pagi menunjukkan Tangkak merekodkan bacaan tertinggi di negeri itu dengan IPU 158.

Pasir Gudang berada di tempat kedua dengan bacaan 151, diikuti Batu Pahat sebanyak 130 dan Kluang pada paras 117.

Kesemua bacaan itu menunjukkan penurunan berbanding semakan terdahulu pada 15 September.

Pasir Gudang sebelum ini mencatatkan IPU 171, manakala Tangkak merekodkan bacaan 167.

Bacaan di Batu Pahat pula turun daripada 161 kepada 130, sementara Kluang berkurang daripada 152 kepada 117.

Larkin, Kota Tinggi dan Pengerang, yang sebelum ini mencatatkan bacaan tidak sihat, tidak lagi tersenarai dalam paparan kawasan dengan IPU melebihi 100.

Bacaan IPU antara 101 dengan 200 dikategorikan sebagai tidak sihat.

Walaupun keadaan di beberapa kawasan Johor menunjukkan perkembangan lebih baik, orang ramai masih dinasihatkan supaya memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa kerana mutu udara boleh berubah mengikut keadaan cuaca dan pergerakan angin.

Di seluruh negara, sebanyak 40 kawasan masih mencatatkan IPU tidak sihat.

Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan tertinggi negara dengan IPU 187, diikuti Cheras di Kuala Lumpur sebanyak 179.

Nilai di Negeri Sembilan mencatatkan bacaan 177, Putrajaya 176 dan Shah Alam di Selangor 175.

Seremban pula merekodkan IPU 174, diikuti Batu Muda di Kuala Lumpur sebanyak 172 dan Petaling Jaya pada paras 168.

Beberapa kawasan lain di Selangor, Pulau Pinang, Perak, Melaka, Pahang, Terengganu, Kedah dan Kelantan turut merekodkan mutu udara tidak sihat.