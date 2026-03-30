Kedai emas JB jadi tumpuan pelabur Dubai
Kedai emas JB jadi tumpuan pelabur Dubai
Pasaran Singapura dorong pertumbuhan dengan membentuk 50% pelanggan
Mar 30, 2026 | 7:11 PM
Kedai emas JB jadi tumpuan pelabur Dubai
Penurunan harga emas ketika ini dipengaruhi oleh faktor sejagat. Namun, harga emas dijangka akan kembali meningkat dalam jangka panjang. - Foto fail
Kedai Emas Syamsul sedang dalam peringkat perbincangan perniagaan dengan syarikat Emirates Gold, dari Amiriah Arab Bersatu (UAE), bagi kerjasama menjadi pengedar rasmi emas yang diunjurkan bernilai sehingga RM100 juta ($32 juta) dalam tempoh lima tahun.
Pemiliknya, Datuk Seri Syamsul Omar, berkata pasaran Singapura memainkan peranan penting dalam pertumbuhan perniagaan kedainya dengan hampir 50 peratus pelanggan datang dari negara ini.
