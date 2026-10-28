KUALA LUMPUR: Kekangan sumber kewangan antara cabaran utama kerajaan dalam melaksanakan persediaan bagi menghadapi bencana banjir di Malaysia.

Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Fadillah Yusof, berkata meskipun kerajaan menyediakan peruntukan kecemasan, jumlahnya terhad dan hanya boleh digunakan apabila berlaku bencana.

Katanya usaha menangani masalah banjir memerlukan kerjasama menyeluruh antara kerajaan Persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) bagi memastikan tindakan dapat dilaksanakan secara bersepadu.

“Secara umumnya, masalah banjir ini membabitkan Kerajaan Persekutuan, negeri dan tempatan.

“Sebab itu, kita perlu melihat bagaimana tindakan bersama dapat dilaksanakan.

“Antara cabaran kita hadapi ialah kekangan sumber kewangan.

“Kita mempunyai pendekatan jangka panjang dan sederhana bagi menangani masalah ini.

“Sudah pasti kita juga mempunyai peruntukan kecemasan, tetapi jumlahnya terhad dan hanya boleh digunakan untuk mengambil tindakan segera apabila berlaku bencana,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Tampines merupakan kawasan perancangan dengan paling ramai penduduk di Singapura untuk tahun ketiga berturut-turut.

Tampines kawasan paling padat di S’pura

Oct 28, 2026 | 5:24 PM
mafia korporat, polis rampas aset, Op Viking

Polis M’sia rampas, beku aset RM409j terkait ‘mafia korporat’

Oct 28, 2026 | 5:07 PM
Menteri Kedua (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann (dua dari kiri), diiringi Pesuruhjaya Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), Encik Eric Yap, memperkenalkan robot penyelamat mangsa yang terperangkap dalam kenderaan semasa Ekspo Pengurusan Bencana dan Kecemasan Antarabangsa Singapura pada 28 Oktober.

SCDF perkenal robot pengalih kenderaan untuk tangani kebakaran EV

Oct 28, 2026 | 5:04 PM
Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, berinteraksi dengan kanak-kanak di Tadika Kementerian Pendidikan (MK), MK@WestView di Sengkang, pada 28 Oktober.

Semua tadika MOE bakal tawar program sepenuh hari jelang 2030

Oct 28, 2026 | 4:43 PM
Fleetwood Town, Arsenal, penentuan penalti

Fleetwood Town cipta kejutan singkirkan Arsenal menerusi sepakan penalti

Oct 28, 2026 | 1:54 PM
Laluan bertingkat akan memisahkan pergerakan e-ART daripada kenderaan persendirian bagi membolehkan perjalanan yang lebih lancar.

Jajaran Skudai, Tebrau diberi keutamaan bagi pelaksanaan e-ART Johor

Oct 28, 2026 | 1:58 PM
umrah, konflik Timur Tengah, risiko keselamatan

Penganalisis: Perjalanan umrah ketika ini bawa risiko lebih tinggi; keadaan mungkin cepat berubah

Oct 27, 2026 | 8:24 PM
Latihan Wallaby, kenderaan beroda, penyelenggaraan tentera

Pakar tentera ketuai pasukan pastikan kenderaan beroda siap operasi

Oct 25, 2026 | 6:00 PM
Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah, menyambut ulang tahun yang ke-90 pada 2026 sejak ia ditubuhkan pada 1936. Ia dipimpin Cik Maisarah Kasim, mudirah madrasah itu.

Madrasah Al-Ma’arif pacu pemodenan demi lahirkan pelajar holistik dekad depan

Sep 11, 2026 | 9:30 PM
golden bao

Mon Chinese Beef Roti dan Golden Bao umpan selera pelanggan

Jul 17, 2026 | 10:00 AM

Beliau menjelaskan demikian ketika sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2027 peringkat dasar di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia, pada 28 Oktober.

Datuk Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, berkata kementeriannya menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) turut melaksanakan pendekatan berstruktur dan tidak berstruktur bagi mengurangkan risiko banjir di seluruh Malaysia.

Menurutnya kedua-dua pendekatan itu dilaksanakan secara bersepadu dengan kerjasama kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan PBT.

“Usaha mitigasi banjir perlu dilihat secara menyeluruh merentas butiran pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) termasuk tebatan banjir, pengurusan sungai dan saliran serta pengukuhan infrastruktur kawalan banjir,” katanya.

Ketika membentangkan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata sebanyak 82 projek tebatan banjir sedang dilaksanakan di seluruh Malaysia setakat ini, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Menurut laporan di laman web Astro Awani, Datuk Anwar berkata enam projek tebatan banjir telah disiapkan dalam tempoh tiga tahun ini, dengan jumlah kos sebanyak RM336 juta ($105.15 juta).

Beliau yang juga Menteri Kewangan turut mengumumkan beberapa projek utama baharu termasuk Projek Tebatan Banjir Bandar Kuching, di Sarawak; Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu (PLSB) Sungai Golok Fasa 2 di Kelantan, serta Projek PLSB Sungai Kemaman di Terengganu.

Kerajaan turut memperuntukkan sebanyak RM100 juta bagi kolam takungan di Lembah Klang yang berpenduduk padat, selain hampir RM320 juta untuk membaiki serta menaik taraf cerun, sistem perparitan dan parit di kawasan pihak berkuasa tempatan di seluruh Malaysia.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Monsun Timur Laut: Warga M’sia diingat sedia hadapi banjirOct 27, 2026 | 5:30 PM
Johor gesa kerjasama Asean tangani jerebu, perkukuh persediaan banjirOct 22, 2026 | 4:18 PM
Monsun Timur Laut di M’sia dijangka mula hujung OktOct 13, 2026 | 4:31 PM
50 maut, puluhan ribu dipindah akibat banjir di BangladeshJul 13, 2026 | 11:46 AM
banjirkewangan