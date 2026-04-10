Topic followed successfullyGo to BHku
Kementerian Kesihatan M’sia pertimbang naik upah, elak jururawat berhijrah termasuk ke S’pura
Apr 10, 2026 | 11:50 PM
Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad. - Foto NSTP
PUTRAJAYA: Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) akan mempertimbang menaikkan upah atau elaun jururawat dalam usaha mengatasi masalah ‘perang gaji’ bagi mengelak mereka berhijrah ke luar negara, termasuk Singapura.
Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, berkata selain meningkatkan jumlah pengambilan jururawat, langkah menaikkan upah atau elaun seperti ‘post-basic’ itu akan menjadi pertimbangan dalam Program Kejururawatan.
