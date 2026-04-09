PUTRAJAYA: Kenaikan harga minyak di Malaysia bukan disebabkan kekurangan bekalan bahan api semata-mata, sebaliknya didorong lonjakan pelbagai kos termasuk insurans dan pengangkutan, kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Sambil mengecam seseorang yang dikatakan “ulama terkenal” dan “mempunyai ramai pengikut”, yang didakwanya mengelirukan orang ramai dengan komen “dangkal” dalam memberikan pandangan mengenai krisis minyak dunia, Datuk Anwar menjelaskan walaupun terdapat beberapa perkembangan yang sedikit meredakan, namun keadaan keseluruhan masih belum ada kepastian.