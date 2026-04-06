Muhyiddin tegur Anwar guna label ‘bebal’ terhadap parti suarakan harga minyak
Apr 6, 2026 | 2:25 PM
Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin. - Foto FACEBOOK MUHYIDDIN YASSIN
MUAR (Johor): Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengkritik kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta semua parti “tidak bebal tak tentu arah” ketika mengulas usaha kerajaan menangani kenaikan harga minyak akibat krisis tenaga global.
Mantan Perdana Menteri Malaysia itu menjelaskan, pandangan pembangkang mahupun penyokong kerajaan adalah bertujuan menyuarakan isu sebenar yang dihadapi rakyat.
Dilema Ketua Pembangkang Perikatan NasionalMar 18, 2026 | 1:31 PM
Ketua Bersatu Melaka baru dilantik susulan kemelut politik dalaman partiFeb 25, 2026 | 1:54 PM