Mantan Menteri Besar Johor, Datuk Seri Hasni Mohammad. - Foto fail

Kepelbagaian ekonomi Johor perisai hadapi ketidaktentuan sejagat Mantan Menteri Besar Johor tekan kepentingan komunikasi jelas kepada pelabur asing, khususnya dari S’pura, bagi elak salah faham

JOHOR BAHRU: Kepelbagaian ekonomi Johor akan membantu negeri ini menghadapi ketidaktentuan sejagat, kata mantan Menteri Besar Johor, Datuk Seri Hasni Mohammad.

Penasihat pelaburan dan ekonomi negeri itu juga berkata Johor kekal menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara menerusi sektor perkilangan, pertanian dan perkhidmatan.

“Ekonomi sentiasa bersifat dinamik, jadi walaupun kos meningkat, kita masih mempunyai keupayaan untuk memastikan bekalan terus mencukupi,” katanya pada sidang media selepas majlis kebajikan Hari Raya di sebuah hotel di sini pada 19 April.

Beliau menegaskan adalah penting untuk kerajaan negeri menyalurkan maklumat jelas kepada pelabur asing bagi menjawab kebimbangan mereka, khususnya pelabur dari Singapura.

Menurutnya, pertemuan secara langsung oleh kepimpinan negeri amat penting bagi meyakinkan pelabur dan mengelakkan salah faham, lapor The Star.

Datuk Hasni berkata sebagai contoh, ada pelabur yang tersalah anggap cadangan kerajaan negeri supaya pusat data membangunkan sumber air gantian sebagai petanda bekalan air tidak mencukupi.

“Itu bukan keadaannya. Bekalan kita mencukupi, tetapi kita sedang memikirkan soal kelestarian jangka panjang dan meminta pelabur turut melabur dalam prasarana,” jelasnya.

Menurutnya, prinsip sama turut terpakai dalam sektor tenaga apabila pelabur digalak menggunakan teknologi yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga.

Dengan krisis di Timur Tengah yang meningkatkan persaingan antara negara untuk mendapatkan sumber dan bekalan, Datuk Hasni menyambut baik usaha Putrajaya memperkukuh kawalan sempadan dan melindungi rantaian bekalan negara.

Beliau berkata kebergantungan Malaysia terhadap import pelbagai barangan dan bahan mentah penting, menyebabkan negara terdedah kepada kejutan luaran.

“Walaupun ringgit semakin kukuh, itu tidak semestinya memudahkan kita mendapatkan bekalan kerana kita masih perlu bersaing dengan negara lain untuk sumber yang sama,” katanya.

Datuk Hasni berkata penyeludupan turut menjadi kebimbangan kerana sempadan yang longgar boleh menyebabkan barangan penting dibawa ke luar negara secara haram.

“Salah satu cara memastikan bekalan mencukupi untuk permintaan tempatan adalah dengan mengelakkan ketirisan.

“Sempadan kita boleh menjadi longgar dan penyeludupan mudah berlaku jika penguatkuasaan lemah,” katanya.

Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa pelabuhan di Johor akan terus beroperasi seperti biasa meskipun ketidaktentuan geopolitik semakin meluas.

“Pelabuhan kita masih beroperasi seperti biasa dan saya percaya ia akan terus mampu menyokong perdagangan,” katanya.