Menteri Pengangkutan, Encik Anthony Loke (kiri), ketika ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (Rehda) Institute Youth Initiative (RIYI) di Kuala Lumpur. - Foto ihsan KEMENTERIAN PENGANGKUTAN (MOT)

KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia sedang berunding dengan pihak swasta, terutamanya pemilik bangunan di sekitar Stesen Bukit Chagar bagi mempertingkat akses dan keterhubungan pejalan kaki ke stesen Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) Johor Bahru-Singapura.

Menteri Pengangkutan, Encik Anthony Loke, menjelaskan usaha ini adalah sebahagian daripada pembangunan berorientasikan transit. Tujuannya adalah memastikan pergerakan orang ramai ke stesen RTS lebih lancar, selamat dan tersusun.

Beliau berkata memilih pendekatan kerjasama strategik, bukan paksaan. Kerjasama ini menggalakkan pemilik bangunan komersial, hotel, pusat beli-belah dan pejabat berhampiran untuk mengintegrasikan struktur sedia ada melalui laluan pejalan kaki, jambatan penghubung, serta akses terus ke stesen.

“Kerajaan sedang berbincang dengan pemilik-pemilik bangunan bagi membuka dan menghubungkan bangunan mereka melalui laluan pejalan kaki yang bersepadu.

“Hal ini penting supaya orang ramai boleh bergerak ke Stesen Bukit Chagar dari pelbagai arah tanpa bergantung sepenuhnya kepada kenderaan,” katanya selepas Majlis Pelancaran Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (Rehda) Institute Youth Initiative (RIYI) di sini, pada 15 Januari.

Jelasnya, integrasi itu juga merangkumi hubungan antara Stesen Bukit Chagar dan Johor Bahru Sentral yang terletak kira-kira 300 meter antara satu sama lain, bagi memastikan peralihan mod pengangkutan antara RTS, perkhidmatan tren dan bas dapat dilakukan dengan mudah.

“Keterhubungan yang baik bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar stesen, malah berpotensi meningkatkan nilai hartanah dan daya tarikan bangunan terbabit.

“Apabila akses menjadi lebih baik, manfaatnya bukan sahaja dirasai pengguna pengangkutan awam, tetapi juga oleh pemilik bangunan dan perniagaan di kawasan itu,” katanya lapor Harian Metro.

Tambahnya, kerajaan berharap lebih banyak pihak swasta akan tampil bekerjasama bagi menjayakan usaha ini demi memastikan operasi RTS kelak berjalan dengan cekap serta menyokong pembangunan bandar Johor Bahru yang lebih tersusun dan mampan.

Dalam pada itu, Encik Loke berkata kerajaan dijangka membentangkan satu Rang Undang-undang (RUU) baru di Parlimen dalam masa terdekat bagi membolehkan pelaksanaan konsep penempatan bersama Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) untuk RTS Johor Bahru-Singapura.