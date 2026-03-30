Kerajaan M’sia rangka garis panduan, kekang isu perkauman dalam kalangan AP
Mar 30, 2026 | 6:22 PM
Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Encik R Yuneswaran, berkata setiap wakil rakyat perlu bertanggungjawab dalam memastikan kenyataan dikeluarkan tidak mencetuskan kemarahan atau ketegangan dalam kalangan masyarakat. - Foto JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR: Kementerian Perpaduan Negara Malaysia sedang merangka garis panduan khusus termasuk mekanisme bagi mengelakkan kenyataan menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja (3R) dalam kalangan Ahli Parlimen (AP) ketika berbahas di Dewan Rakyat.
Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Encik R Yuneswaran, berkata laporan berkenaan akan dikemukakan dalam satu pertemuan dengan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Dr Johari Abdul, dalam masa terdekat.
Laporan berkaitan
Sesi dialog kumpulan kecil sedia ruang selamat bincang isu kaum, agama secara terbukaMar 29, 2026 | 8:39 PM
S’pura sebagai wajah harmoni kaum dan agama di tengah politik identiti, perang budayaJan 1, 2026 | 5:00 AM
Perkukuh perpaduan dalam kepelbagaian susulan kejadian di Masjid Al-IstiqamahOct 17, 2025 | 5:00 AM