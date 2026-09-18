JOHOR BAHRU: Johor merekodkan 4,222 kes kebakaran terbuka dari Januari hingga 11 September 2026, meningkat 226 peratus berbanding 1,294 kes dalam tempoh sama pada 2025.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Negeri Johor berkata peningkatan itu bersamaan tambahan sebanyak 2,928 kes.

Sebanyak 560 kes kebakaran terbuka direkodkan pada Ogos, manakala 418 kes lagi dicatatkan bagi tempoh 1 hingga 11 September.

Kebakaran terbuka yang dilaporkan merangkumi kejadian di kawasan lalang, semak, hutan, tanah pertanian, ladang dan tanah gambut.

“Peningkatan kejadian ini dalam tempoh fenomena El Nino mendapat perhatian JBPM Negeri Johor, khususnya ketika keadaan cuaca panas dan kering.

“Keadaan itu boleh menyebabkan api lebih mudah merebak, manakala kebakaran di kawasan tertentu seperti tanah gambut menjadi lebih sukar dikawal dan mengambil masa lebih lama untuk dipadamkan,” menurut JBPM Johor dalam kenyataan pada 17 September.

Jabatan itu turut mengingatkan bahawa kegiatan pembakaran bahan keagamaan yang tidak dikawal dengan baik berpotensi mencetuskan kebakaran terbuka.

Orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca panas dan kering, serta memastikan sebarang kegiatan yang melibatkan api dilakukan secara berhati-hati dan sentiasa diawasi.

“Kebakaran yang tidak terkawal bukan sahaja boleh mengancam keselamatan nyawa dan harta benda, malah menyumbang kepada pencemaran udara dan masalah jerebu.

“Orang ramai yang menyedari bahawa kebakaran telah berlaku hendaklah segera menghubungi talian kecemasan 999 untuk tindakan lanjut pihak berkuasa,” kata jabatan itu.

Dalam kejadian berasingan pada 16 September, kawasan belukar seluas kira-kira 0.2023 hektar terbakar di No. 6, Jalan Permata 6, Taman Permata di sini.

JBPM Johor menerima panggilan kecemasan pada 7.11 malam sebelum enam anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Larkin digerakkan ke lokasi dengan sebuah jentera.

Pasukan berkenaan tiba pada 7.26 malam selepas menempuh perjalanan kira-kira 11 kilometer.

Anggota bomba menggunakan satu aliran salur bantu mula dan pemerap api untuk mengawal serta memadam kebakaran itu.

Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya dan operasi dilaporkan terkawal pada 7.30 malam.

Operasi ditamatkan pada 7.54 malam selepas anggota bomba memastikan kawasan terbabit selamat dan tiada lagi punca api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang.