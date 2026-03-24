KUALA LUMPUR: Sebanyak 15 kes berkaitan cuaca panas dilaporkan setakat ini bagi 2026, termasuk tiga kes strok haba dan satu kes kematian melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal dalam kenderaan, kata Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad.

Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau berkata dalam cuaca panas melampau ketika ini, orang ramai perlu lebih peka, termasuk mengawasi tanda awal strok haba seperti pening berpanjangan, rasa dahaga yang luar biasa dan suhu badan yang semakin meningkat.