Topic followed successfullyGo to BHku
Kian ramai warga asing di Johor ditahan berhubung pas kerja
Apr 29, 2026 | 6:55 PM
Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor melaksanakan operasi ‘Ops Mahir’ di tempat pembungkusan sayur. - Foto JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) JOHOR
JOHOR BAHRU: Semakin ramai warga asing termasuk pendatang haram dikesan bebas bekerja di restoran dan kedai pembungkusan sayur di bandar raya ini tanpa permit kerja yang sah.
Kegiatan itu dibongkar susulan tindakan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor menahan seramai 77 warga asing menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan sejak 27 April.
