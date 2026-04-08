Topic followed successfullyGo to BHku
Klinik baru di Mount Austin kurangkan kesesakan Hospital Sultan Ismail di JB
Johor tanggung RM6 juta, rancang pindah dua lagi klinik pada 2026
Apr 8, 2026 | 3:51 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kiri), bersama Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon (kanan), ketika mengadakan lawatan ke Klinik Kesihatan Sultan Ismail. - Foto FACEBOOK AH SOON
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor mengambil langkah proaktif mengurangkan kesesakan di kemudahan kesihatan apabila memindahkan sebahagian perkhidmatan Klinik Kesihatan Sultan Ismail ke premis baru di Mount Austin.
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon, berkata inisiatif itu dilaksanakan melalui pembukaan Unit Ibu dan Anak yang mula beroperasi secara rasmi pada Disember 2025.
