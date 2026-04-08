Konflik Timur Tengah: 22 individu disiasat, sebar berita palsu krisis tenaga di M’sia
Apr 8, 2026 | 1:54 PM
Pegawai penguat kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) mengambil keterangan pengguna media sosial yang dipercayai menyebarkan berita palsu termasuk mengenai kenaikan harga bahan apidalam tempoh konflik di Timur Tengah ketika ini. - Foto SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
Seramai 22 individu disiasat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), dengan 36 kertas siasatan dibuka berkait penyebaran berita palsu di media sosial dan media digital, melibatkan krisis tenaga global akibat konflik Timur Tengah ketika ini.
Laporan diterima SKMM mendorong pemanggilan 22 individu dari seluruh Malaysia untuk memberi keterangan.
