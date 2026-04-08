Konflik Timur Tengah: Bekalan ubat, peranti perubatan di M’sia turut terjejas
Usaha wujudkan stok penimbal strategik sebagai langkah mampan jangka sederhana atau panjang, selain peralihan bahan produk demi perkasa industri perubatan
Apr 8, 2026 | 3:06 PM
Menteri Ekonomi Malaysia, Encik Akmal Nasrullah Mohd Nasir. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia akan mewujudkan stok penimbal strategik nasional bagi memastikan keterjaminan ubat dan peranti perubatan negara, berikutan krisis tenaga sejagat akibat konflik di Timur Tengah ketika ini.
Menteri Ekonomi Malaysia, Encik Akmal Nasrullah Mohd Nasir, berkata ia merupakan antara langkah mampan untuk jangka masa sederhana dan panjang, selain beralih daripada penggunaan bahan mentah resin kepada polimer bagi sesetengah produk.
