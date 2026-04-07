S’pura hadapi risiko pertumbuhan ekon perlahan, inflasi lebih tinggi
Kos niaga, pengangkutan turut meningkat dek kesan konflik di Timur Tengah
Apr 7, 2026 | 8:44 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Encik Gan Kim Yong. - Foto MDDI
Meskipun data awal menunjukkan kegiatan ekonomi negara terus berdaya tahan dalam suku pertama 2026, pertumbuhan pada suku akan datang berkemungkinan besar terjejas oleh konflik Timur Tengah yang sedang berlarutan, kata Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.
Sementara itu, inflasi secara keseluruhan bagi 2026 kini dijangka lebih tinggi daripada unjuran awal.
