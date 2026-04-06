Langkah kawal RON95 cetus pelbagai reaksi
Apr 6, 2026 | 5:30 AM
Meskipun warga Singapura cenderung mengisi minyak kenderaan semasa berada di seberang Tambak, mereka turut menyumbang kepada ekonomi tempatan melalui pembelian barangan lain, kata Ketua Kluster Minyak dan Gas, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM), Tengku Ngah Putra Tengku Ahmad Tajuddin, - Foto ST
Langkah kerajaan Malaysia menyekat penggunaan kad kredit dan debit asing bagi pembelian petrol RON95 bermula 1 April mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengusaha dan pemerhati ekonomi, khususnya apabila ia melibatkan kehadiran warga Singapura yang menjadi antara penyumbang utama ekonomi tempatan.
Walaupun dasar itu bertujuan memastikan subsidi bahan api hanya dinikmati rakyat tempatan, beberapa pihak berpandangan ia boleh memberi kesan tidak langsung terhadap sektor perniagaan dan pelancongan di Johor Bahru yang selama ini bergantung kepada aliran pengunjung dari seberang Tambak.
