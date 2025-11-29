Warga Singapura, Encik Tan Zheng Guang (tengah), bersama pegawai imigresen yang membantu mengembalikan begnya. - Foto THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

JOHOR BAHRU: Apabila pereka dalaman warga Singapura, Encik Tan Zheng Guang, kehilangan begnya yang mengandungi wang sebanyak RM15,000 ($4,700), beliau mempunyai perasaan bahawa beliau akan berjaya mendapatkan semula beg tersebut.

Encik Tan dan isterinya tiba di Johor pada 3 November untuk menghadiri majlis perkahwinan seorang rakan.

Dalam perjalanan pulang, lelaki berusia 36 tahun itu kehilangan begnya.

Tanpa disedarinya, dua pegawai imigresen Malaysia di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) Bangunan Sultan Iskandar, telah menemui beg tersebut dan berusaha menghubunginya melalui Konsulat Singapura di Johor Bahru.

Encik Tan dan isterinya telah menginap di Johor Bahru selama tiga hari dan sedang dalam perjalanan pulang ke Singapura sekitar tengah malam pada hari terakhir lawatan mereka.

“Saya tidak sedar beg itu terjatuh apabila pintu kereta dibuka semasa pemeriksaan di pusat pemeriksaan.

“Kami letih dan hanya sedar beg itu telah hilang bersama semua dokumen, kad bank dan wang tunai, apabila kami tiba di rumah.

“Saya terkejut namun gembira apabila saya menerima panggilan daripada Pejabat Konsulat-Jeneral Singapura bahawa Imigresen Malaysia telah menemui beg saya.

“Pada mulanya, saya sangka ia adalah panggilan penipuan sehingga pihak berkenaan menghantar gambar kad pengenalan saya,” katanya, sambil menambah bahawa beliau kembali ke Malaysia untuk mengambil begnya pada 21 November.

Encik Tan berkata beliau telah mengucapkan terima kasih secara peribadi kepada kedua-dua pegawai yang menemui begnya, lapor akhbar The Star.

“Semua barang dalam beg lengkap, dan saya amat berterima kasih atas kejujuran serta profesionalisme mereka dalam usaha menghubungi saya melalui konsulat (Singapura).

“Perkara pertama yang saya lakukan selepas menyedari beg itu hilang ialah membatalkan semua kad bank saya. Saya belum membuat laporan kerana saya mempunyai perasaan bahawa seseorang akan menemui beg saya,” katanya.

Seorang pegawai daripada Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang memuji kedua-dua pegawai berkenaan berkata mereka menemui beg itu di lorong kereta dan segera memeriksa rakaman kamera litar tertutup (CCTV) untuk mengenal pasti pemiliknya.

Pegawai itu berkata pegawai berkenaan kemudian memaklumkan kepada penyelia mereka, yang kemudian memberitahu Pejabat Konsulat-Jeneral Singapura di Johor Bahru untuk membantu menjejak warga Singapura berkenaan.

Beliau menambah, ini merupakan kes kedua di mana pegawai Jabatan Imigresen Malaysia menemui wang tunai di pusat pemeriksaan dan mengembalikannya kepada pemilik asalnya.