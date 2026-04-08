Mahkamah keluar waran tangkap 2 anak Daim, ahli perniagaan

Malaysia

Mahkamah keluar waran tangkap 2 anak Daim, ahli perniagaan

Apr 8, 2026 | 1:40 PM

Mahkamah keluar waran tangkap 2 anak Daim, ahli perniagaan

Dua anak mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Encik Muhammed Amir (kiri) dan Encik Muhammed Amin, dikenakan waran tangkap kerana gagal hadir untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah pada 7 April.
Dua anak mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Encik Muhammed Amir (kiri) dan Encik Muhammed Amin, dikenakan waran tangkap kerana gagal hadir untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah pada 7 April. - Foto SPRM

KUALA LUMPUR: Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, mengeluarkan waran tangkap terhadap dua anak lelaki mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, dan seorang ahli perniagaan kerana gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk berdepan tuduhan pada 7 April.

Majistret Illi Marisqa Khalizan membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk mengeluarkan waran tangkap berkenaan terhadap Encik Muhammed Amir Zainuddin, 31 tahun, dan adiknya, Encik Muhammed Amin Zainuddin, 28 tahun, serta ahli perniagaan, Cik Josephine Premla, 65 tahun.

