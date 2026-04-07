Anak Daim mengaku tidak salah atas tuduhan gagal isytihar aset
Apr 7, 2026 | 1:40 PM
Cik Asnida Daim, anak perempuan kepada mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, hadir di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 7 April, untuk menghadapi pertuduhan terhadapnya. - Foto BERNAMA
KUALA LUMPUR: Anak perempuan mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Cik Asnida Daim, mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagal mematuhi notis pengisytiharan aset oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Cik Asnida didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 7 April, di bawah Seksyen 36(2) Akta SPRM kerana gagal mematuhi syarat notis pengisytiharan aset daripada agensi antirasuah itu.
