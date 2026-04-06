Anak mantan menteri kewangan hadir beri keterangan kepada SPRM
Apr 6, 2026 | 6:16 PM
Empat anak mantan Menteri Kewangan Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainudin, dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengenai kes pengisytiharan harta. Dari kiri Asnida, Md Wira Dani, Muhammed Amir Zainuddin dan Muhammed Amin Zainuddin. - Foto SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
PUTRAJAYA: Seorang anak mendiang Tun Daim Zainuddin, mantan Menteri Kewangan, tiba di ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi memberi keterangan berhubung siasatan agensi tersebut.
Asnida, diiringi peguamnya, tiba di perkarangan ibu pejabat SPRM tepat jam 9.50 pagi, 6 April. Kehadiran ini menyusuli notis yang dikeluarkan SPRM baru-baru ini, lapor portal berita Free Malaysia Today.
