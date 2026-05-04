Mangsa kes tikam di Kelantan dipercayai kenal salah seorang suspek lebih setahun
May 4, 2026 | 1:38 PM
Seorang rakan mangsa kes tikaman memaklumkan bahawa arwah Nurfisya pernah berkongsi mengenai individu berkenaan dalam perbualan mereka sebelum ini. - Foto ihsan MOHD FARIS ZULKIFLY
KOTA BHARU: Hubungan antara mangsa kes bunuh di Ketereh, Nurfisya Zulkifly, dengan salah seorang suspek lelaki berusia 19 tahun dipercayai sudah saling mengenali sejak kira-kira setahun lalu.
Perkara itu didedahkan rakan mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Cik Nurul, 19 tahun, yang memaklumkan bahawa arwah Nurfisya pernah berkongsi mengenai individu berkenaan dalam perbualan mereka sebelum ini.
