Penuntut kolej ditemui maut di Kelantan dengan 61 kesan tikaman, empat direman bantu siasatan
Penuntut kolej ditemui maut di Kelantan dengan 61 kesan tikaman, empat direman bantu siasatan
May 2, 2026 | 12:16 PM
Penuntut kolej ditemui maut di Kelantan dengan 61 kesan tikaman, empat direman bantu siasatan
KOTA BHARU: Seorang gadis yang menuntut di sebuah kolej di Kelantan ditemui maut dengan 61 kesan tikaman di seluruh tubuhnya pada tengah malam 30 April, dengan empat individu telah ditahan reman pada 2 Mei untuk membantu siasatan kes berkenaan.
Mayat Nurfisya Zulkifly, 19 tahun, penuntut Kolej Poly-Tech Mara yang berasal dari Perak, ditemui di tepi jalan dekat Kampung Simah, Ketereh, Kelantan.
