KOTA BHARU: Seorang gadis yang menuntut di sebuah kolej di Kelantan ditemui maut dengan 61 kesan tikaman di seluruh tubuhnya pada tengah malam 30 April, dengan empat individu telah ditahan reman pada 2 Mei untuk membantu siasatan kes berkenaan.

Mayat Nurfisya Zulkifly, 19 tahun, penuntut Kolej Poly-Tech Mara yang berasal dari Perak, ditemui di tepi jalan dekat Kampung Simah, Ketereh, Kelantan.

