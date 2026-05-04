Polis nafi bapa suspek kes 61 tikaman di Kelantan pesara polis
May 4, 2026 | 1:18 PM
Dua pemuda berusia 19 tahun ditahan reman selama tujuh hari bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut kolej wanita dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah, Ketereh, Kota Bharu, Kelantan. - Foto NSTP
KOTA BHARU: Polis menafikan dakwaan mengatakan bapa kepada seorang suspek remaja lelaki yang ditahan berhubung kes kematian penuntut kolej dengan 61 tikaman pada 1 Mei lalu, adalah pesara polis selain mempunyai pengaruh besar.
Ketua Polis Daerah Kota Bharu, Penolong Pesuruhjaya Mohd Azmir Damiri, sebaliknya berkata bapa kepada seorang suspek adalah pesara di sebuah agensi kerajaan lain.
