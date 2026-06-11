MCA Johor seru rakyat nilai rekod prestasi kerajaan negeri

Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor yang juga Setiausaha MCA Johor, Encik Lee Ting Han (tiga dari kiri), ketika menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan MCA Bahagian Kota Tinggi. - Foto FACEBOOK LEE TING HAN

Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor yang juga Setiausaha MCA Johor, Encik Lee Ting Han (tiga dari kiri), ketika menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan MCA Bahagian Kota Tinggi. - Foto FACEBOOK LEE TING HAN

MCA Johor seru rakyat nilai rekod prestasi kerajaan negeri

MCA Johor seru rakyat nilai rekod prestasi kerajaan negeri

Menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor, rakyat diseru supaya menilai prestasi serta pencapaian kerajaan negeri itu sepanjang empat tahun ini berlandaskan fakta dan hasil yang nyata.

Setiausaha MCA Johor, Encik Lee Ting Han, mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan polemik politik, sebaliknya menilai rekod pentadbiran berdasarkan pencapaian ekonomi, pembangunan, serta kebajikan rakyat.

Menurut beliau, Johor kini berpijak di landasan pembangunan yang lebih kukuh, dengan trajektori pertumbuhan ekonominya merupakan antara yang tertinggi di Malaysia.

“Sejak 2022, Johor berjaya menarik pelaburan komited melebihi RM270 bilion ($85 bilion) yang dijangka mewujudkan lebih 85,000 peluang pekerjaan bermutu kepada rakyat.

“Pada masa yang sama, kerajaan negeri terus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara langsung menerusi pelbagai inisiatif kebajikan dan pembangunan,” katanya ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan MCA Bahagian Kota Tinggi pada 10 Jun.

Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Paloh itu menambah, pelbagai inisiatif telah digerakkan demi kesejahteraan rakyat, merangkumi perumahan mampu milik, bantuan kasih, serta usaha pemerkasaan tenaga kerja dan prasarana tempatan.

Menyoroti persiapan pilihan raya, Encik Lee memerhati bahawa sesetengah pihak lantang menyuarakan hasrat menggulingkan Barisan Nasional (BN), sementara yang lain pula berkempen untuk menyekat kemenangan besar gabungan itu.

“Jika mereka begitu khuatir BN terus mendapat mandat, bukankah itu secara tidak langsung satu pengiktirafan terhadap prestasi cemerlang pentadbiran Johor sepanjang empat tahun ini?” soal beliau.

“Kita harus berpolitik secara matang. Jika rakyat yakin dengan hala tuju ‘Maju Johor Demi Johor’, berilah peluang kepada pasukan ini untuk meneruskan agenda pembangunan yang sedang rancak dilaksanakan,” tegasnya.

Beliau menekankan bahawa pembangunan mampan menuntut kestabilan politik, kesinambungan dasar, dan pelaksanaan yang jitu, demi memastikan manfaatnya dinikmati rakyat dalam jangka masa panjang.

Sementara itu, Encik Lee, yang memikul tanggungjawab sebagai Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, menyatakan bahawa Kota Tinggi bakal menyaksikan pelaksanaan siri projek strategik yang akan memacu kemajuan ekonomi setempat.

Beliau menjelaskan bahawa dua kawasan perindustrian berteknologi tinggi kini sudah memulakan operasi dan berjaya membawa masuk pelaburan penting, manakala sebuah lagi tapak serupa sedang giat dirancang.

Turut dikongsikan adalah perkembangan mengenai pembinaan Hospital Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Sedili, satu usaha kolaboratif yang sedang diusahakan bersama Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin.

Jelas beliau, inisiatif tersebut dijangka mencetuskan limpahan ekonomi yang signifikan, khususnya dalam merangsang pertumbuhan sektor komersial, kediaman, serta perkhidmatan di persekitaran kawasan berkenaan.

Dalam pada itu, pentadbiran negeri itu telah memberi lampu hijau bagi pembangunan stesen pendaratan kabel dasar laut di Sedili.

Projek itu bakal menyepadukan Johor ke dalam jaringan digital global, sekali gus memantapkan status negeri itu sebagai pusat kecemerlangan ekonomi digital.

“Segala perancangan ini hanyalah sebahagian daripada agenda besar untuk memakmurkan Kota Tinggi. Fokus kita turut merangkumi sektor pelancongan, tenaga hijau, serta pelaburan berimpak tinggi demi menjamin masa depan yang lebih cerah bagi generasi akan datang.