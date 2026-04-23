Menteri Luar Indonesia: Tiada tarif akan dikenakan di Selat Melaka

Malaysia

Menteri Luar Indonesia: Tiada tarif akan dikenakan di Selat Melaka

Dasar sedemikian bercanggah dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut (Unclos)
Apr 23, 2026 | 6:14 PM

Menteri Luar Indonesia: Tiada tarif akan dikenakan di Selat Melaka

JAKARTA: Menteri Luar Indonesia, Encik Sugiono, telah menyatakan bahawa Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Melaka kerana dasar sedemikian akan bercanggah dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut (Unclos).

Beliau membuat kenyataan itu semasa temu bual ringkas pada 23 April sebagai menjawab soalan wartawan sama ada Indonesia akan memperkenalkan tarif bagi kapal yang melalui selat itu.

Laporan berkaitan
Chun Sing: Asean perlu tonjol tindakan kolektif, hormat undang-undang antarabangsaApr 21, 2026 | 8:00 PM
Kapal M’sia pertama selamat belayar di Selat Hormuz hasil diplomasi peringkat tinggiApr 7, 2026 | 2:55 PM
