Chun Sing: Asean perlu tonjol tindakan kolektif, hormat undang-undang antarabangsa
Apr 21, 2026 | 8:00 PM
Asean mesti membezakan dirinya sebagai sebuah rantau yang ditakrifkan oleh tindakan kolektif, keharmonian dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa pada masa yang tidak menentu, kata Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing.
Berucap pada sesi pleno pertama Forum Putrajaya kelapan bertema Harnessing Emerging Technologies for Asean Security (Memanfaatkan Teknologi Terkini untuk Keselamatan Asean) pada 21 April, Encik Chan berkata ia akan membolehkan rantau ini memaparkan kestabilan, mencipta peluang dan menarik lebih banyak pelaburan bagi mewujudkan pekerjaan dan kehidupan lebih baik untuk rakyatnya.
