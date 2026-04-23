Menteri Luar Indonesia: Tiada tarif dikenakan di Selat Melaka
Dasar sedemikian bercanggah dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut (Unclos)
Apr 23, 2026 | 6:14 PM
JAKARTA: Menteri Luar Indonesia, Encik Sugiono, telah menyatakan bahawa Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Melaka kerana dasar sedemikian akan bercanggah dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut (Unclos).
Beliau membuat kenyataan itu semasa temu bual ringkas pada 23 April sebagai menjawab soalan wartawan sama ada Indonesia akan memperkenalkan tarif bagi kapal yang melalui selat itu.
