Menteri: M’sia bakal hadapi tempoh kritikal bekalan bahan api jelang Jun
Apr 12, 2026 | 4:05 PM
Malaysia mempunyai bekalan bahan api yang stabil untuk tempoh April dan Mei, namun cabaran terbesar adalah untuk memastikan kelangsungan bekalan pada Jun dan bulan-bulan seterusnya. - Foto fail
KUALA LUMPUR: Malaysia sedang melaksanakan beberapa langkah bagi menangani masalah kekurangan bekalan bahan api yang tercetus akibat konflik di Timur Tengah, kata Menteri Ekonomi, Encik Akmal Nasrullah Mohd Nasir.
“Jun dan Julai akan menjadi tempoh sangat kritikal bagi memastikan ketersediaan bekalan bahan api,” kata Encik Akmal dalam kenyataan yang dilapor The Star.
Laporan berkaitan
Kenaikan harga minyak M’sia didorong lonjakan kos insurans, pengangkutanApr 9, 2026 | 3:39 PM
Bil subsidi bahan api melonjak mendadak susulan kenaikan harga minyak globalMar 23, 2026 | 2:15 PM