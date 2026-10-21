KUALA LUMPUR: Tanggungjawab menyelesaikan isu Rohingya tidak harus dipikul Malaysia semata-mata, sebaliknya memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari Myanmar bagi menangani punca krisis ke arah penyelesaian berkekalan di negara itu.

Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan, berkata Malaysia akan terus memainkan peranan melalui usaha diplomatik dan kerjasama kemanusiaan bagi menyokong matlamat berkenaan dan ia perlu disertai sokongan berterusan Asean serta masyarakat antarabangsa.

Datuk Mohamad berkata isu penghantaran pulang pelarian Rohingya hanya dapat diselesaikan dengan menangani punca utama krisis di Myanmar, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Justeru, Malaysia terus melaksanakan pelbagai usaha diplomatik di peringkat dua hala, serantau dan antarabangsa bagi mewujudkan keadaan yang membolehkan etnik Rohingya pulang ke Myanmar secara selamat, sukarela, bermaruah serta mampan.

“Di peringkat dua hala, Malaysia terus berinteraksi dengan pihak Myanmar bagi menggalakkan langkah yang menyokong kepulangan etnik Rohingya ke Myanmar.

“Penekanan turut diberikan kepada jaminan hak, perlindungan dan peluang yang saksama supaya mereka dapat membina semula kehidupan di tempat asal tanpa diskriminasi atau pengecualian,” katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, pada 21 Oktober.

Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen (AP) Jempol, Datuk Shamshulkahar Mohd Deli, mengenai jaminan dan mekanisme diplomatik bersama pemerintah Myanmar.

Ia bagi memastikan penghantaran pulang pelarian Rohingya dilaksanakan secara selamat, sukarela dan bermaruah, selain langkah susulan kerajaan melalui Asean bagi menangani punca krisis supaya tidak berulang dan membebankan negara penerima.

Menurut Datuk Mohamad, di peringkat serantau, Asean sehingga kini terus berpegang kepada Konsensus Lima Perkara (5PC) sebagai kerangka utama dalam menangani krisis di Myanmar.

Penekanan diberikan kepada tiga komponen 5PC, iaitu usaha menghentikan keganasan, memperluas akses bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi dan menggalakkan dialog bersifat terangkam secara bersama dengan semua pemegang taruh Myanmar.

Datuk Mohamad memaklumkan Utusan Khas Pengerusi Asean Mengenai Myanmar, Tan Sri Othman Hashim, masih meneruskan usaha untuk mendorong pelaksanaan 5PC secara bermakna, sekali gus memastikan kesinambungan usaha Asean sejak 2021 ke arah penyelesaian praktikal dan berkekalan terhadap krisis itu.

Sebagai langkah seterusnya, beliau berkata, Asean juga sedang mengenal pasti inisiatif tambahan bagi melengkapi usaha sedia ada, dengan matlamat ia mendapat penerimaan dan kerjasama Myanmar untuk memulihkan keamanan dan kestabilan negara itu.

“Dalam aspek kemanusiaan pula, Malaysia turut menyokong usaha Asean melalui Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan mengenai Pengurusan Bencana Asean (AHA) bagi membantu penduduk Myanmar yang terjejas akibat konflik.

“Pusat AHA menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi melalui kerjasama dengan pihak berkaitan di Myanmar dan apabila diperlukan, melalui usaha rentas sempadan.