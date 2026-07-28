KUALA LUMPUR: Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap kumpulan pelarian di negara itu, yang bertindak mengganggu ketenteraman awam atau cuba menguasai mana-mana kawasan di Malaysia, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Datuk Anwar berkata kerajaan tidak akan berkompromi dan beliau sudah mengarahkan pihak penguat kuasa termasuk Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Jabatan Imigresen untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pelarian yang melanggar undang-undang.

“Kita tidak boleh benarkan perkara tersebut berlaku sehingga mengganggu keselamatan penduduk tempatan.

“Saya juga pesan kepada polis dan pihak imigresen supaya berhati-hati ketika mengambil tindakan, khususnya membabitkan wanita dan kanak-kanak.

“Tapi saya fikir kita harus ambil tindakan tegas dengan tidak mengizinkan mereka mengambil alih mana-mana tempat dalam negara ini sewenang-wenangnya tanpa hormat pada undang-undang,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Penutup Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Kuala Lumpur, pada 27 Julai.

Datuk Anwar berkata demikian ketika mengulas tindakan ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Pelarian (UNHCR) di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur, pada 27 Julai.

Tegas Datuk Anwar, kerajaan memahami hasrat pelarian yang ingin mendapatkan perlindungan di bawah UNHCR.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
donald trump

Trump: Israel tidak akan bertahan tanpa AS

Jul 28, 2026 | 2:30 PM
murid cekal, penyakit jantung, hafal Al-Quran

Hasrat hafal Al-Quran tidak kesampaian: Madrasah Wak Tanjong kenang pelajar tabah

Jul 28, 2026 | 11:54 AM
kebakaran hutan perancis

Gelombang haba baharu ancam burukkan kebakaran hutan di Perancis, Sepanyol

Jul 28, 2026 | 1:11 PM
Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Encik Mohd Fared Mohd Khalid (dua dari kiri), menerima cenderamata daripada Pengurus Besar Perbadanan Islam Johor, Datin Paduka Shubanah Yusuf (dua dari kanan). Hadir sama  Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Encik Anuar Abd Manap (kiri), dan Timbalan Pengurus Besar Perbadanan Islam Johor, Encik Rudy Rizal Mohd Hanapi.

Kerjasama strategik dengan Perbadanan Islam Johor pacu ekonomi, industri halal

Jul 28, 2026 | 2:35 PM
rusuhan nasi uduk

Rusuhan akibat nasi uduk ragut satu nyawa di Jakarta, 7 suspek dikenal pasti

Jul 28, 2026 | 12:53 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri), berkata tindakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) yang tepat pada masanya membantu menumpaskan rancangan seorang remaja untuk menyerang sekolahnya, semasa bertemu media pada 27 Julai. Bersama beliau ialah Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee.

Tiga remaja S’pura ditahan bawah ISA, termasuk budak 14 tahun rancang serangan di sekolah 

Jul 27, 2026 | 7:55 PM
remaja, radikal sendiri, Singapura, ideologi ekstremis ganas, serangan di Singapura

3 kes remaja jadi radikal sendiri, rancang lakukan serangan di S’pura

Jul 27, 2026 | 7:46 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata laluan kontra itu mula diperkenalkan pada 13 Julai selepas didapati jumlah kenderaan yang memasuki Johor Bahru pada waktu pagi jauh lebih tinggi berbanding aliran trafik arah bertentangan.

Johor nilai keberkesanan laluan kontra Skudai-JB kurangkan sesak

Jul 27, 2026 | 3:24 PM
Agensi Teknologi Pemerintah Singapura (GovTech) telah dimaklumkan lebih awal tentang rancangan penyusunan semula

Kesatuan bantu pegawai GovTech yang terjejas penyusunan semula dengan peluang latihan, pekerjaan

Jul 15, 2026 | 7:44 PM
Pengeluaran telur tempatan di Seng Choon Farm yang terletak di 1 Jalan Gemala 2, Kranji.

Pengeluaran telur tempatan susut 5% pada 2025, namun bekalan kekal stabil

Jun 5, 2026 | 1:39 PM

Bagaimanapun, katanya, mereka (pelarian) tidak boleh bertindak sesuka hati sehingga menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat setempat.

“Saya faham mereka cuba (mendapatkan) perlindungan di UNHCR, tetapi mereka tidak boleh sesuka hati masuk kawasan.

“Ada peraturan dalam negara ini, dan mereka tidak boleh bertindak sebarangan sehingga menimbulkan keresahan penduduk tempatan,” katanya lagi.

Media Malaysia sebelum ini melaporkan, ratusan pelarian Rohingya berkampung di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, selepas dilaporkan tiba di Kuala Lumpur, pada awal pagi 27 Julai.

Mereka tiba di pejabat UNHCR itu menaiki tiga bas selepas mereka diusir keluar oleh penduduk tempatan di penempatan mereka di Pulau Pinang.

Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pada 28 Julai berkata pihaknya memindahkan semua 110 warga Rohingya terbabit ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur buat masa ini.

Isu mengenai lambakan pelarian Rohingya di Malaysia hangat dibincangkan sejak beberapa bulan lalu, dengan banyak gesaan daripada badan bukan pemerintah (NGO) tempatan, ahli akademik dan masyarakat supaya kerajaan mengambil tindakan tegas menghantar mereka pulang ke negara asal atau negara ketiga.

Ia berikutan jumlah pelarian itu yang semakin menguasai beberapa kawasan penempatan dan perniagaan di Malaysia sehingga menimbulkan rasa kurang senang warga tempatan.

Gesaan supaya pelarian Rohingya diusir keluar dari Malaysia memuncak selepas seorang aktivis pelarian Rohingya, dikenali sebagai Noor Azizah pada Jun lalu mendakwa Malaysia, Indonesia dan Thailand melayan komuniti Rohingya dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Laporan berkaitan
50 maut, puluhan ribu dipindah akibat banjir di BangladeshJul 13, 2026 | 11:46 AM
Isu pelarian Rohingya di M’sia: Antara kemanusiaan, undang-undang dengan realitiJul 6, 2026 | 5:30 AM
M’sia nafi dakwaan layanan tidak perikemanusiaan terhadap pelarian RohingyaJun 16, 2026 | 6:18 PM
M’sia pernah hantar pelarian Rohingya ke negara ketiga, usaha terhenti kerana kekangan semasaJun 15, 2026 | 8:45 PM
RohingyaDatuk Seri Anwar Ibrahimpelarian