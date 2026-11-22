KUALA LUMPUR: Minit mesyuarat Lembaga Pengampunan berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, tidak lagi dikelaskan sebagai rahsia bagi membolehkan Jabatan Peguam Negara (AGC) menyediakan afidavit balasan terhadap permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh Majlis Peguam.

Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, berkata langkah itu perlu kerana minit tersebut mengandungi maklumat penting yang mesti dimasukkan dalam afidavit balasan kerajaan.

Beliau berkata Majlis Peguam telah memohon semakan kehakiman berhubung isu tahanan rumah itu, justeru kerajaan perlu mengemukakan afidavit balasan menerusi AGC.

“Antara perkara penting yang mesti disertakan ialah maklumat mengenai mesyuarat Lembaga Pengampunan berkenaan, yang semuanya direkodkan dalam minit mesyuarat.

“Oleh itu, status rahsia dokumen tersebut perlu ditarik balik terlebih dahulu bagi membolehkan Peguam Negara menyediakan afidavit balasan,” katanya ketika ditanya pada 22 November di acara larian santai Polis Diraja Malaysia (PDRM) di Dataran Merdeka.

Ketika ditanya sama ada dokumen itu sepatutnya kekal rahsia, Datuk Saifuddin enggan mengulas lanjut, termasuk mengenai siapa yang mendedahkannya dan sebab ia didedahkan.

“Kerajaan tidak dapat menjelaskan perkara itu,” katanya.

Sebelum ini, media melaporkan bahawa Peguam Negara, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Cik Hannah Yeoh, membantah pelaksanaan tahanan rumah bagi Encik Najib.

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Laporan itu berdasarkan minit mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan (LPWP), yang dilaporkan tidak lagi dikelaskan sebagai rahsia.

Isu itu turut mendapat perhatian selepas mantan Ahli Parlimen Damansara, Encik Tony Pua, berkongsi petikan dokumen yang dikatakan mengandungi minit mesyuarat LPWP pada 18 September, termasuk perbincangan mengenai cadangan tahanan rumah bagi Encik Najib.